В Петербурге задержали продавца алкомаркета: его 13-летняя подруга беременна

Подросток уверяет, что интимная связь происходила по обоюдному согласию.

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего продавца, который подозревается в интимных отношениях с 13-летней девочкой. Школьница, несмотря на свой юный возраст, ждет ребенка. Об этом сообщает телеканале 78.ru.

Известно, что в конце октября подросток, придя на прием к гинекологу, выяснила, что беременна. Она пояснила, что вступала в близость с 18-летним парнем. Девочка уверяет, что все происходило по обоюдному согласию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и уже задержали подозреваемого. Он работает в магазине спиртных напитков. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беглеца, сбившего 9-летнюю девочку в Гатчине, задержали.