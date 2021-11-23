На Народной Opel сбил дорожный знак и вылетел на встречку

На Народной Opel сбил дорожный знак и вылетел на встречку
Дорожный инцидент случился на Народной улице. Фото: vk.com/spb_today

Утром 23 ноября в Невском районе Петербурга иномарка попала в ДТП.

Подробности рассказали очевидцы в соцсетях. Дорожный инцидент случился на Народной улице.

«Около 07.45 на ул. Народная со стороны Володарского моста в сторону Дальневосточного проспекта Opel Corsa сбил дорожный знак вылетел на встречку и окончил полёт о бордюрный камень», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, машина загорелась после ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

«Как только островок установили — они через день в него влетали», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп невский район


 

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