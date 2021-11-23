В Сербии при взрыве на ракетной фабрике погибли два человека

В Сербии при взрыве на ракетной фабрике погибли два человека
Взрывы прогремели на складе готовой продукции, где находилось 500 ракет с 30 килограммами взрывчатки. Фото: Pixabay

На фабрике противоградовых ракет под Белградом произошел крупный взрыв, в результате которого 16 человек получили травмы и двое погибли.

Как сообщило сербское МВД, взрыв произошел около 16 часов по московскому времени на фабрике противоградовых ракет Edepro в районе Бубань-Поток. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики.

Взрывы прогремели на складе готовой продукции, где находилось 500 ракет с 30 килограммами взрывчатки. Причина взрывов выясняется.

Последствия взрыва стабилизировали. По установленной информации, в результате происшествия пострадали 16 человек и погибли два человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан. В колл-центр Air Astana поступила информация о возможном взрыве летевшего из Пулково рейса 138, который летел из Петербурга в Нур-Султан.

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