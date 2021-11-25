Рядом с пожарной частью в Невском районе горел строительный вагончик

Рядом с пожарной частью в Невском районе горел строительный вагончик. Фото: "Яндекс.Карты"

Рядом с пожарной частью в Невском районе горел строительный вагончик. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе с утра 25 ноября произошел инцидент в Невском районе: загорелся строительный вагончик недалеко от пожарной части на проспекте Обуховской обороны.

В Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской обороны недалеко от дома 43 произошло возгорание в строительном вагончике.

В экстренные службы сообщение поступило в 05:18. Спасатели тушили рядом со своей частью строительный вагончик 2Х6 метров, который полыхал по всей площади.

Ликвидировать пожар удалось в 06:10. Почти час сотрудники МЧС разбирались с происшествием. К борьбе с огнем было привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в инциденте не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 24 на 25 ноября в трехкомнатной квартире Кировского района случился пожар. С огнем боролись около получаса. В итоге потушить его удалось только после полуночи, к 00:11.