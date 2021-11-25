Во Фрунзенском районе произошел пожар в автомобиле

Во Фрунзенском районе произошел пожар в автомобиле. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе произошел пожар в автомобиле. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу Моравский переулок, около дома 5 от пожара пострадал автомобиль.

Автомобиль марки «Рено» пострадал от возгорания 25 ноября во Фрунзенском районе. Около 09:43 в экстренные службы поступило сообщение, что в машине произошел инцидент, с которым нужна помощь спасателей.

По прибытию на место выяснилось, что в «Рено» выгорел моторный отсек.

Пожар удалось ликвидировать быстро. В 10:07 инцидент был устранен.

Данные о пострадавших в экстренные службы не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 2 единицы от МЧС техники и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября, в Невском районе Петербурга водитель сбил двух петербурженок в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Одна из женщин скончалась на месте от полученных травм.