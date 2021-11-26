На улице Чугунная за час сгорела бытовка

На улице Чугунная за час сгорела бытовка
На улице Чугунная за час сгорела бытовка. Фото: "Яндекс.Карты"

В Калининском районе Петербурга 26 ноября за час сгорела одноэтажная строительная бытовка.

Сегодня, 26 ноября, на улице Чугунная, 14 Калининского района полностью сгорела строительная бытовка. Спасатели тушили огонь час.

Сообщение в экстренные службы поступило в 15:55, после чего спасатели в составе 12 человек выдвинулись на месте происшествия. Помимо спасателей на место было направлено 3 единицы техники.

По прибытию удалось уточнить, что горит цельнометаллическая одноэтажная строительная бытовка размером 3х6 метров.

В 16:18 пожар удалось только локализовать, а в 16:55 полностью устранить возгорание. Строение выгорело полностью.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали, причина пожара на настоящий момент неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частный дом в в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 26 ноября тушили почти час.

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