За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз

За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз
За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз. Фото: pexels.com

В среду и в четверг петербуржцы прививались более 30 тысяч раз каждый день.

Комитет по здравоохранению привел статистика инъекций, которые были сделаны в среду и четверг. Оказалось, что за эти два дня делалось по 30 с половиной тысяч вакцин.

Так, в среду было выполнено 35 778 инъекций вакцины против COVID-19. При этом первым компонентом с учетом «Спутника Лайт» привилось 18 378 человек.

В четверг результаты были примерно такими же. Всего за 25 ноября было сделано 33 595 инъекций. При этом первый компонент вакцины в Петербурге получили 20 842 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу, 26 ноября, на склад ОАО «Фармбаза» поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак, он же «Спутник V». Вакцина для профилактики COVID-19 будет храниться на складе ОАО «Фармбаза», откуда ее развезут по 180 пунктам.

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