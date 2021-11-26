За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз

В среду и в четверг петербуржцы прививались более 30 тысяч раз каждый день.

Комитет по здравоохранению привел статистика инъекций, которые были сделаны в среду и четверг. Оказалось, что за эти два дня делалось по 30 с половиной тысяч вакцин.

Так, в среду было выполнено 35 778 инъекций вакцины против COVID-19. При этом первым компонентом с учетом «Спутника Лайт» привилось 18 378 человек.

В четверг результаты были примерно такими же. Всего за 25 ноября было сделано 33 595 инъекций. При этом первый компонент вакцины в Петербурге получили 20 842 человек.