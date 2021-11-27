Врио главы МЧС назвал причину смерти горноспасателей в шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС назвал причину смерти горноспасателей в шахте &#171;Листвяжная&#187;
На шахте "Листвяжная" погибли шестеро горноспасателей. Фото: МЧС

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что горноспасатели погибли на кузбасской шахте «Листвяжная» по причине резкого повышения концентрации окиси углерода.

«Погибли они почему… Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода», — заявил Чуприян в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, возрастание концентрации можно установить только с помощью специальных приборов. Чуприянов подчеркнул, что профессия спасателей изначально предполагает угрозу для их здоровья и жизни, но они выбирают эту службу осознанно.

Напомним, 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» достигло 58.

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