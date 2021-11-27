В квартире на Большеохтинском загорелась кухня

В квартире на Большеохтинском загорелась кухня
Пожар произошел в квартире на Большеохтинском проспекте. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга пожарные потушили загоревшуюся кухню в двухкомнатной квартире.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, в экстренные службы сегодня в 21:10 поступила информация о пожаре в доме №14 по Большеохтинскому проспекту. Возгорание по неизвестной причине началось в двухкомнатной квартире. На кухне площадью 8 квадратных метров загорелась обстановка. Огонь охватил площадь в три квадратных метра.

От МЧС на место происшествия направили девять человек личного состава и две единицы техники. С пожаром справились всего за 20 минут — к 21:31 он был потушен. Информация о пострадавших в оперативные службы не поступала. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault.

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