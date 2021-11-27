В Италии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Италии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19
Случай заражения был зафиксирован в южной области Кампания. Фото: pexels

В Италии медики выявили первого зараженного новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Как сообщил Высший институт здравоохранения, первый случай заражения омикрон-штаммом зафиксировали в лаборатории госпиталя в Милане. Новый вариант SARS-CoV-2 подтвердили у пациента, прибывшего в Италию из африканского Мозамбика.

В сообщении института говорится, что пациент и контактировавшие с ним члены его семьи чувствуют себя хорошо. Их также протестировали на коронавирус, результаты будут исследованы. Случай заражения был зафиксирован в южной области Кампания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19. По словам главы правительства Великобритании, штамм «омикрон» распространяется с большой скоростью.

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