На Наставников загорелся мусор на лестничной клетке

В Красногвардейском районе Петербурга случился пожар, загорелся мусор на лестничной клетке.

В экстренные службы в субботу днем, 28 ноября, в 13:31, поступило сообщение о пожаре по проспекту Наставников, дома №9. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился на лестничной клетке. Мусор продолжал гореть на площади пяти квадратных метров.

С огнем боролись около получаса. В итоге потушить его удалось к 14:06.

От МЧС пришлось привлечь три единицы техники и 15 человек личного состава.

К счастью, внутри автомобиля никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Информации о пострадавших не поступало.

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