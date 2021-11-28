На Наставников загорелся мусор на лестничной клетке

На Наставников загорелся мусор на лестничной клетке
На проспекте Наставников произошел пожар. Фото: "Яндекс панорамы"

В Красногвардейском районе Петербурга случился пожар, загорелся мусор на лестничной клетке.

В экстренные службы в субботу днем, 28 ноября, в 13:31, поступило сообщение о пожаре по проспекту Наставников, дома №9. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился на лестничной клетке. Мусор продолжал гореть на площади пяти квадратных метров.

С огнем боролись около получаса. В итоге потушить его удалось к 14:06.

От МЧС пришлось привлечь три единицы техники и 15 человек личного состава.

К счастью, внутри автомобиля никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар.

наставников пожар происшествие


 

Новости партнеров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Наставников загорелся мусор на лестничной клетке
Из Пулково задержали два рейса в воскресенье
Омикрон-штамм COVID-19 добрался до России
В России коронавирусом за сутки заразились еще 33,5 тыс. человек
В Ленобласти еще 386 человек заразились ковидом
Из квартиры пьяного петербуржца изъяли гранаты, мины и патроны
Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник
Ловкий «Шевроле» с пьяным водителем в Колпино остановила только ...