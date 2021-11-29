Неработающий парень поджег «Волгу» в Ленобласти

Неработающий парень поджег &#171;Волгу&#187; в Ленобласти
Злоумышленник поджег машину. Фото: pixabay

55-летний заявитель попросил полицию привлечь к отвественности молодого человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция Тосненского района Ленинградской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля «ГАЗ 31105» («Волга»).

27 ноября оперативникам сообщил мужчина, что некий парень повредил его авто, транспортному средству был причинен ущерб на 30 тыс. рублей.

На следующий день, после оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 21-летний безработный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после ссоры сожитель петербурженки поджег ее «однушку» на Союзном.

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