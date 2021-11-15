После ссоры сожитель петербурженки поджег ее «однушку» на Союзном

Мужчину задержали. Его подозревают в поджоге. Фото: "Яндекс панорамы"

Мужчину задержали. Его подозревают в поджоге. Фото: "Яндекс панорамы"

В Невском районе Петербурга женщина сообщила, что ее квартиру поджег сожитель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, утром, в полицию обратилась петербурженка. Она рассказала, что хорошо знакомый ей мужчина поджег ее квартиру по Союзному проспекту, дома №8.

27-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Позднее выяснилось, что мужчина поругался со своей сожительницей и решился на поджог ее «однушки».

В результате пожара полностью сгорела комната. К счастью, пострадавших в огне не было.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и провел несколько лет в колонии-поселении.

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