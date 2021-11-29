На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев

Мужчины проживали в "резиновой" квартире . Фото: скриншот ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Мужчины проживали в "резиновой" квартире . Фото: скриншот ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Иностранцы были привлечены к административной ответственности.

В Московском районе прошел профилактический рейд в жилом секторе. Среди двух тысяч квартир удалось найти одну «резиновую», в которой проживают 37 иностранных граждан. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартиру нашли на улице Ленсовета. В ней незаконно проживали несколько десятков приезжих. За нарушение миграционного законодательства 37 иностранцев привлечены к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе нашли «резиновую квартиру». В общежитии на улице Ушинского дом №5 установлен факт массового проживания приезжих граждан. Из 39 доставленных в отдел полиции иностранцев, 30 находятся в России с нарушением миграционного законодательства.