На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев

На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев
Мужчины проживали в "резиновой" квартире . Фото: скриншот ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Иностранцы были привлечены к административной ответственности.

В Московском районе прошел профилактический рейд в жилом секторе. Среди двух тысяч квартир удалось найти одну «резиновую», в которой проживают 37 иностранных граждан. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартиру нашли на улице Ленсовета. В ней незаконно проживали несколько десятков приезжих. За нарушение миграционного законодательства 37 иностранцев привлечены к административной ответственности.

Мигранты, видимо, спали прямо на полу. Фото: скриншот ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе нашли «резиновую квартиру». В общежитии на улице Ушинского дом №5 установлен факт массового проживания приезжих граждан. Из 39 доставленных в отдел полиции иностранцев, 30 находятся в России с нарушением миграционного законодательства.

мигранты московский район новости СПб резиновая квартира


 

Новости партнеров
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев
Неработающий парень поджег «Волгу» в Ленобласти
Двое мошенников выманили у петербурженки 300 тыс. рублей
Полиция выясняет обстоятельства жесткого ДТП, в котором погибли четыре человека
В двух районах Петербурга дружеские посиделки закончились ножевыми ранениями
В Сланцах пожилая женщина обнаружила застреленного мужа в квартире
В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем
Безработный «заминировал» Европейский проспект и был задержан