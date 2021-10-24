В Калининском районе нашли «резиновую квартиру»

73 участковых обошли более 6 тысяч квартир в 40 жилых домах с целью найти "резиновые квартиры". Фото: скриншот видео рейда в Калининском районе пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

73 участковых обошли более 6 тысяч квартир в 40 жилых домах с целью найти "резиновые квартиры". Фото: скриншот видео рейда в Калининском районе пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ходе рейда выявили 30 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Участковые Петербурга провели профилактический рейд в Калининском районе города. 73 сотрудника полиции обошли более 6 тысяч квартир в 40 жилых домах. Были выявлены факты массового проживания иностранных граждан и незаконной постановки на учет.

Во время рейда выяснилось, около 44 сдаваемых квартир вызывают сомнения в законности аренды. Так, в общежитии на улице Ушинского дом №5 установлен факт массового проживания приезжих граждан. Из 39 доставленных в отдел полиции иностранцев, 30 находятся в России с нарушением миграционного законодательства.

В отношении них возбуждены административные дела.

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