На улице Жени Егоровой горит двухкомнатная квартира

В Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Ранг пожара оценивается как №2.

На улице Жени Егоровой в Выборгском районе Петербурга спасатели тушат двухкомнатную квартиру в доме 4 корпуса 3.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:27. Спасатели выехали на место происшествие оперативно в составе 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава. Однако спустя некоторое время количество людей и машин увеличилось до 11 единиц техники и 40 человек личного состава из-за увеличения масштаба возгорания.

В квартире огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Людей срочно эвакуируют.

В 10:13 ранг пожара стремительно повысился до №2. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

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