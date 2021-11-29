На улице Жени Егоровой горит двухкомнатная квартира

На улице Жени Егоровой горит двухкомнатная квартира
На улице Жени Егоровой горит двухкомнатная квартира. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Ранг пожара оценивается как №2.

На улице Жени Егоровой в Выборгском районе Петербурга спасатели тушат двухкомнатную квартиру в доме 4 корпуса 3.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:27. Спасатели выехали на место происшествие оперативно в составе 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава. Однако спустя некоторое время количество людей и машин увеличилось до 11 единиц техники и 40 человек личного состава из-за увеличения масштаба возгорания.

В квартире огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Людей срочно эвакуируют.

В 10:13 ранг пожара стремительно повысился до №2. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября полиция Тосненского района Ленинградской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля «ГАЗ 31105».

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