Пожар на улице Жени Егоровой продолжают тушить 40 спасателей

Пожар на улице Жени Егоровой продолжают тушить 40 спасателей
На улице Жени Егоровой случился сильный квартирный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

Возгорание, случившееся в Выборгском районе, удалось локализовать.

В экстренные службы в понедельник утром, 29 ноября, в 09:27, поступило сообщение о пожаре по улице Жени Егоровой, дома №4 корпуса 3. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в отдельной двухкомнатной квартире. Там горела обстановка на площади 50 квадратных метров. Возгорание было достаточно серьезным, его никак не удавалось ликвидировать и в 10:13 ранг пришлось повысить до №2. Более получаса потребовалось, чтобы локализовать пожар. Только к 10:47 ранг понизили до №1-Бис.

Сведения о пострадавших в данный момент уточняются. От МЧС пришлось привлечь 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru, для временного размещения жителей дома оперативно выделен автобус. Стоит отметить, что одну женщину пришлось госпитализировать в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Наставников загорелся мусор на лестничной клетке.

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