Центр имени Гамалеи запросил разрешение на испытания детской вакцины от COVID-19

Центр имени Гамалеи запросил разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса, которой будут прививать детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург. По его словам, в понедельник утром центр подал документы на исследования детской вакцины от коронавируса. Новый препарат будет предназначен для профилактики ковида у детей в возрасте от 6 до 11 лет.

По словам Гинцбурга, он призвал в обязательном порядке внести детскую антиковидную вакцину в национальный календарь прививок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. У подростков, которые были привиты «Спутником М», в 93,2% сформировался клеточный иммунитет к коронавирусу.