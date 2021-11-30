В Приморье обезвредили напавшего на женщину посреди города медведя

В Приморье обезвредили напавшего на женщину посреди города медведя
Медведя обезвредили. Фото: pixabay.com

Бурый медведь, напавший на женщину и ранивший егеря, был обезврежен в городе Артем в Приморском крае. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Квон на странице в Instagram.

Об инциденте стало известно во вторник, 30 ноября. Медведь вышел в город, где напал на женщину. Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами. Жителей попросили соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома.

Перед тем, как зверя застрелили, он успел ранить егеря. Ранения не тяжелые. Позднее медведь был пойман и обезврежен.

В настоящее время жизни егеря и пострадавшей ранее женщины ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведь из Соединенных Штатов зашел в супермаркет и напугал посетителей. Прибывши на место происшествия правоохранители прогнали дикое животное. К счатью, обошлось без пострадавших.

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