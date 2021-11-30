Нелегальный каток на Щучьем озере обнаружили прокуроры

Нелегальный каток на Щучьем озере обнаружили прокуроры
Это особо охраняемая природная территория, и сейчас правоохранители ищут, кого наказать. Фото: Pixabay

На Щучьем озере в Курортном районе Петербурга нашли нелегальный каток. На ледовое покрытие наткнулись природоохранные прокуроры .

Об этом стало известно во вторник, 30 ноября. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту проводится проверка, правоохранители пытаются выйти на след нарушителей.

По результатам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что покататься на коньках петербуржцы могут на острове Новая Голландия. В этом году ледовая площадка будет оформлена в стиле советских фарфоровых статуэток. На Конюшенной площади Петербурга откроется каток 25 декабря. Там для жителей и гостей города будут проводится сеансы катания, а также показы спектакля «Золушка». По предварительным данным, представление будут показывать дважды в день вплоть до 16 января.

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