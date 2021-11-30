Полыхающий BMW в Металлострое тушили 15 спасателей

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Десять спасателей тушили легковой автомобиль.

Возгорание случилось вечером во вторник, 30 ноября, на участке дороги на Металлострой. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:46. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в автомобиле марки «БМВ» выгорели капот и салон.

В 21:06 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области ликвидировали пожар на фабрике по производству медицинских масок. Огонь распространялся по фабрике на площади 2000 «квадратов». На месте случившегося работали дежурные смены 42, 43, 96 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 103, 105, 106 пожарных частей противопожарной службы региона, служба пожаротушения и руководство Главного управления Ленобласти.