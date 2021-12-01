В Музее железных дорог предлагают сдать тест на ВИЧ и получить бесплатный билет

В Музее железных дорог предлагают сдать тест на ВИЧ и получить бесплатный билет
В Петербурге можно пройти тестирование на ВИЧ. Фото: pixabay.com

Акция проходит сегодня, 1 декабря.

Сегодня, 1 декабря, в петербургском Музее железных дорог пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Любой желающий может сдать тест на ВИЧ и получить бесплатный билет в музей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель директора музея объяснил, что сдать тест можно прямо на территории заведения – там находится мобильная лаборатория. Тестирование анонимное и довольно быстрое. Вам предложат сдать кровь из пальца и подождать несколько минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше 200 подростков болеют ВИЧ в Петербурге. 80 % новых случаев заражения происходят при половом контакте. Специалист уверена, что такие показатели свидетельствуют о недостаточного сексуального просвещения среди несовершеннолетних горожан.

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В Музее железных дорог предлагают сдать тест на ВИЧ и получить бесплатный билет
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