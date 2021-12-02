Дудергофский канал за три года очистят от донных отложений

Канал приведут в порядок за три года. Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

Канал приведут в порядок за три года. Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

Это позволит улучшить экологическое состояние канала.

Дудергофский канал планируют очистить за три года от донных отложений. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Ленводхоз».

Отмечается, что работы выполнят на участке гидротехнического сооружения «Дудергофский канал». Это не только увеличит глубину канала, но и улучшит его экологическое состояние. На предприятии заявили, что донные отложения в канале образуются из-за слабой проточности водоема и больного содержания органических веществ в стоках.

Мероприятия по расчистке канала планируется завершить в 2024 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе очистили коллектор от ила и мусора.