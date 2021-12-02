В Буграх с 15 этажа упал строитель-мигрант

Кажется, мужчина оступился во время обустройства опалубки.

Во Всеволожском районе выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погиб мигрант-строитель. Об этом сегодня, 2 декабря, пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Буграх на территории строящего дома в Гаражном проезде. По предварительным данным, погибший занимался обустройством опалубки на 15 этаже, как вдруг оступился и упал. Есть предположение, что падения можно было бы избежать, но на мужчине не было страховочного троса. Известно, что погибший приехал в Ленобласть из Узбекистана, ему было 33 года.

Следственным комитетом Ленобласти изучается вопрос о возбуждении уголовного дело по составу статьи 216 УК — «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Передовиков ребенок упал с балкона 24-этажного дома.