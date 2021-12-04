Нутрициолог рассказала, какие фрукты нельзя употреблять при похудении

Нутрициолог рассказала, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
Фрукты могут негативно повлиять на состояние печени. Фото: pixabay.com

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, какие фрукты лучше исключить из рациона при похудении.

Специалист отметила, что худея, не стоит есть фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики.

«А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Римма Мойсенко объяснила, что в некоторых случаях фрукты могут быть вредны для организма и привести к тяжелым последствиям вплоть до сахарного диабета.

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