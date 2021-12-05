Вирусолог назвал условие для введения локдауна в январе

Вирусолог назвал условие для введения локдауна в январе
Также будет влиять фактор наличия свободных коек. Фото: комитет по здравоохранению

При условии тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Также будет влиять фактор наличия свободных коек.

«Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно (продление новогодних каникул. — Прим. ред.). Пока такого нет», — приводит его слова Ura.ru.

С начала пандемии в России выявлено 9 769 011 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исхода, выздоровели 8 471 813 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Однако штамм, которым заразились туристы, пока неизвестен. Зараженные находились на карантине после возвращения в РФ, в настоящее время они находятся в обсерваторе. О состоянии госпитализированных не сообщается.

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