Более 100 тысяч петербуржцев прошли углубленную диспансеризацию

Более 100 тысяч петербуржцев прошли углубленную диспансеризацию
Более 100 тысяч петербуржцев прошли углубленную диспансеризацию. Фото: пресс-служба Комздрава

В Санкт-Петербурге углубленную диспансеризацию после перенесенного заболевания COVID-19 прошли более ста тысяч горожан.

Дата углубленной диспансеризации устанавливается не раньше, чем пройдет 60 календарных дней после выздоровления от коронавируса. В Петербурге более 100 000 человек уже прошли все необходимые мероприятия, в ходе которых было оценено состояние здоровья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

В дополнение к просмотрам и диспансеризации жители Петербурга с 1 июля 2021 года проходят углубленную диспансеризацию, в которой на настоящий момент участвовали 82 медицинские организации.

Первый этап осмотра включает: измерение сатурации, проведение спирографии, тест с 6-ти минутной ходьбой, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димер в крови. Во второй этап входит проведение эхокардиографии, КТ легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Записаться на углубленную диспансеризацию можно по телефонам районных Сall-центров, через Интернет-порталы: «Здоровье Петербуржца», государственных услуг; на сайтах, в регистратуре и инфоматах поликлиник.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день в Петербурге работают 185 пунктов вакцинации.

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