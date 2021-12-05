Из горящей квартиры на Смоленской улице мужчина спас двух человек

Из горящей квартиры на Смоленской улице мужчина спас двух человек
Из горящей квартиры на Смоленской улице мужчина спас двух человек. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Мужчина-герой спас двоих человек из пожара, который произошел на Смоленской улице в Московском районе Петербурга.

Сосед вышел на дым и в итоге спаса двух человек из горящей квартиры на Смоленской улице, 1. Как сообщает «Фонтанка», из горящего жилища мужчина спас двоих, вернулся за другими, но был отрезан огнём от выхода.

Пожарные эвакуировали по лестнице мужчину и еще одного пострадавшего. Всех четверых увезла скорая. В квартире, в ходе разбора обгоревших конструкций, нашли погибшего. В квартире было очень много хлама.

Пожар удалось ликвидировать в 11:47. Как удалось выяснить огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прибытию на место пожара на Смоленской улице спасателям удалось выяснить, что горящее помещение имеет площадь 60 квадратных метров. Бороться с пожаром выехали 7 единиц техники от МЧС и 29 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб пожар происшествие Смоленская улица


 

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