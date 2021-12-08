В комздраве отметили, что до Нового года хорошо было бы привить 400 тысяч человек

В комздраве отметили, что до Нового года хорошо было бы привить 400 тысяч человек
В комздраве отметили, что до Нового года хорошо было бы привить 400 тысяч человек. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Чтобы спокойно встретить Новый год, по мнению Комитета по здравоохранению, необходимо привить еще 400 тысяч петербуржцев.

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что несмотря на то, что для благоприятного прогноза на Новый год хорошо было бы привить еще 400 тысяч жителей Петербурга. Если темп чуть увеличить, то все можно успеть.

«Поэтому, я думаю, если мы достигнем этой величины, то новогодние праздники мы пройдем совершенно спокойно», — утверждает Лисовец.

Глава комздрава также добавил, что ресурсов вСеверной столице достаточно для того, чтобы оказать помощь тем, кто заболеет. Чтобы успеть добить отметку в 400 тысяч вакцинированных до Нового года, в городе должно прививаться около 17 тысяч человек ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день цикл вакцинации от коронавируса завершили более половины петербуржцев.

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