Организатора ОПГ осудили на 13 лет за нападение на инкассаторов в Петербурге

В Петербурге суд вынес приговор Геннадию Лосю, который 24 года назад организовал нападение на инкассаторскую машину, и скрывался от правоохранителей.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что преступление произошло в 1997 году на Нарвском проспекте. Осужденный вместе со своими сообщниками напал на инкассаторов. Один из налетчиков застрелил инкассатора, после чего злоумышленники вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке было 224 тысяч рублей.

Организатора ОПГ объявили в розыск, но он успешно скрывался от правоохранителей. Его удалось поймать при продлении фальшивого паспорта.

Лось полностью признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге посадили мужчину за убийство в спортклубе 17-летней давности.