Из отдела полиции в Петербурге сбежал боец ММА

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают сбежавшего из отдела полиции бойца ММА.

Как сообщает 47news, спортсмен был задержан днем 8 декабря оперативниками центра «Э». Правоохранители собирались задать ему вопросы о торговле миграционными документами и продаже поддельных QR-кодов.

Когда его везли в отдел, боец ударил сотрудника полиции, а затем выскочил из машины. Беглеца догнали и доставили в отдел. Там стражи порядка собрали доказательства для возбуждения уголовного дела. Мужчину должны были увезти в СК, но около 11 часов утра четверга ему удалось сбежать.

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