В Петербурге зафиксировано 2 045 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2 045 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 11 декабря.

В России за сутки зафиксировано 30 288 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 1 171 летальный исход. При этом 36 446 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил об угрозе появления самой опасной мутации коронавирусной инфекции.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала симптомы коронавируса при разных штаммах. «Омикрон», несмотря на его легкие симптомы, более заразен и быстрее распространяется.