Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП со школьным автобусом в Ленобласти
Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СК по Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются все обстоятельства аварии с участием школьного автобуса, мусоровоза и грузовика.

Как сообщило областное управление СК, ДТП произошло 10 декабря рядом с деревней Карьер-Мяглово в Колтушском сельском поселении. На дороге столкнулись автобус со школьниками и ехавший за ним мусоровоз. В результате аварии пострадал один школьник.

Предварительно, водитель мусоровоза превысил скоростной режим и врезался в автобус, который в свою очередь влетел в находящийся впереди грузовик.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гибель рабочего в Волхове привела к возбуждению уголовного дела.

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