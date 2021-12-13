На Московском шоссе спасатели тушили грузовик

На Московском шоссе спасатели тушили грузовик
На Московском шоссе спасатели тушили грузовик. Фото: "Яндекс.Карты"

В Пушкинском районе Петербурга 13 декабря утром спасатели тушили грузовой автомобиль.

Все произошло на Московском шоссе у дома 97/1, — там загорелся грузовик. Сообщение в экстренные службы поступило в 10:51.

По прибытию на место спасатели выяснили, что автомобиль выгорел по всей площади. Что стало причиной пожара на настоящий момент не известно.

Пожар тушили менее часа. Благодаря спасателям огонь удалось устранить в 11:32. К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы техники от МЧС и 8 человек личного состава.

По предварительным данным, никто в инциденте не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку по факту пожара на вещевом рынке на улице Салова, площадь горения достигла 1200 квадратных метров. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

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