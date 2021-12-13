В Петербурге четверо полицейских вымогали взятки с пойманных «закладчиков»

Молодые парни искали наркотики, когда их задержали полицейские.

В Санкт-Петербурге задержали четверых сотрудников правоохранительных органов, обвиняемы в вымогательстве. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, полицейские обратили внимание на двух молодых парней, которые искали «закладки» с наркотиками. Они поймали их и начали вымогать взятки, пообещав не привлекать их к ответственности. Парни заплатили и скрылись с места происшествия. После этого родственники одного из них обратились в полицию.

Проводится проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства происшествия. Если вина полицейских будет доказана, то их ждет увольнение и суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коллектора арестовали на два месяца за вымогательства.