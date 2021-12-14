В Пушкине неизвестный подстрелил собаку

В городе Пушкин неизвестный открыл стрельбу по собаке.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 декабря в полицию обратилась женщина 1991 года рождения и сообщила о том, что днем в СНТ Рехколовское во время прогулки неизвестный из пневматического оружия выстрелил в её собаку. Инцидент произошел на пересечении ул. Южное и ул. 2-я Линия.

Как уточнили в ГУ МВД по городу и региону, в СНТ «Рехколовское» собака хозяйки сорвалась с цепи и убежала с участка, а когда около 14.00 вернулась, то на теле животного было обнаружено ранение от пневматического оружия.

Женщина с собакой обратилась за медицинской помощью в ветеринарную клинику. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.