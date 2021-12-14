Петербург вышел на первое место по приросту заболеваемости ковидом

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1989 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 14 декабря.

В России за сутки зафиксировано 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 145 летальный исход. При этом 34 084 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает первую строчку по суточному приросту в России. На втором – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.