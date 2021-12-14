Лоукостер Wizz Air возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Софию

Лоукостер Wizz Air возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Софию
Авиасообщение восстанавливается. Фото: Воздушные ворота Северной столицы

Петербург восстанавливает авиасообщение со столицей Болгарии. Прямые рейсы до Софии будет выполнять бюджетная авиакомпания Wizz Air.

Об этом сегодня сообщает петербургский комитет по транспорту. Первый рейс в рамках «7-й степени свободы воздуха» представили на пресс-конференции.

Рейсы Петербург — София начнут осуществляться со среды, 15 декабря. Самолеты не летали по этому маршруту более трех лет.

В ведомстве напомнили, что в январе прошлого года был введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных перевозчиков в Петербург сроком на пять лет. Решение приняли для увеличения числа международных рейсов через петербургский воздушный хаб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга.

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