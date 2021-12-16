На улице Генерала Симоняка в квартире горела кухня

На улице Генерала Симоняка в квартире горела кухня
На улице Генерала Симоняка в квартире горела кухня

С огнем пытались справиться 12 спасателей и три единицы спецтехники.

В Кировском районе Петербурга пожар случился в 3-х комнатной квартире. В экстренные службы в четверг, вечером, 16 декабря, в 22:08, поступило сообщение о возгорании по улице Генерала Симоняка, в доме №23. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пламя начало распространяться по кухне, на площади шести квадратных метров горела обстановка на площади двух «квадратов». Пострадавших в результате инцидента, скорее всего, нет.

На тушение пожара ушло меньше получаса. В итоге ликвидировать пламя удалось к 22:32.

Ранее Gazet.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе удалось ликвидировать возгорание на производственном цеху спустя почти пять часов.

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