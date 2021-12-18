Карманник в третий раз за год попался уголовному розыску в Петербурге

Карманник в третий раз за год попался уголовному розыску в Петербурге
Карманника задержали. Фото: СК РФ

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов в третий раз за 2021 год поймали карманника.

Как сообщили в главке МВД по городу, в четверг около 22 часов у дома 110 по Невскому проспекту задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у молодой петербурженки. Оказалось, что 47-летний задержанный имеет криминальное прошлое, только в этом году его трижды поймали на краже.

В июле мужчине дали 5 лет условного срока за кражу в начале года. А в сентябре его вновь задержали за кражу, но опять отпустили из-за избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

На этот раз полицейское следствие попытается убедить суд в необходимости заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти цыганка попыталась выкупить подругу-мошенницу у полиции.

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