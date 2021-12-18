Трамваи встали из-за ДТП на Светлановском проспекте

Трамваи встали из-за ДТП на Светлановском проспекте
ДТП на Светлановском проспекте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Трамваи встали из-за ДТП на Светлановском проспекте. Виновником аварии стал автомобилист, который решил не пропускать рельсовый транспорт.

Дорожный инцидент случился днем в субботу, 18 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фольксваген не проскочил перед трамваем», — написал автор записи.

По словам очевидцы, движение оказалось практически заблокировано. Транспорты отделались небольшими вмятинами и царапинами. На участке собирается крупная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Каменка Всеволожского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей, мужчину деблокировали из раскуроченного авто. После пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Информация о его сосоянии выясняется.

дтп новости СПб трамвайное движение


 

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