Снегопад и гололедица: жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды 18 декабря

Снегопад и гололедица: жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды 18 декабря
Синоптики и МЧС снова предупредили о снегопадах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области об ухудшении погодных условий в субботу, 18 декабря.

Сегодняшний выходной обещает быть снежной. В 47-м регионе прогнозируется снег, мокрый снег, а в отдельных районах сильный снегопад. Днем местами обещают слабый гололед, а также налипание мокрого снега. В восточных районах сложная обстановка из-за гололеда.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Ленобласти, снегопады начнутся во второй половине дня, а также в ночь на воскресенье, местами, в основном на востоке региона.

В воскресенье температура воздуха в течение суток составит 0…-5 градусов, местами до -9 гр. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с 19 по 22 декабря ожидаются аномалии на 7-14 градусов ниже нормы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть погода


 

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