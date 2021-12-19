Власти Греции ввели новые ограничения для туристов

Все прибывающие в Грецию с 19 декабря туристы, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус — ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки.

Эта мера вступить в силу 19 декабря и продлится до 10 января 2022 года. Она будет распространятся на всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за границей менее 48 часов.

С начала пандемии в Греции выявлено 1 031 239 случаев заряжения коронавирус, число смертельных исходов достигло 19 799.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Греции молодежи пообещали по 150 евро за прививку от коронавируса.