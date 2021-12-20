В Мурино построят поликлинику на 600 посещений

В Мурино построят поликлинику на 600 посещений
Планируется, что новая поликлиника в Мурино будет отстроена в первом квартале 2024 года. Фото: pixabay.com

Планируется, что новое медучреждение примет 440 человек взрослого населения и 160 детей в смену.

В Мурино власти Ленобласти решают проблемы новостроек района путем подписания госконтракта на возведение новой поликлиники. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, разрешение на строительство уже выдано.

Медицинское учреждение будет расположено на пересечении Воронцовского бульвара и Ручьевского проспекта. Здание площадью 11,5 тысяч квадратных метров разместятся отделения травматологии, рентгенодиагностики, эндоскопии, хирургии, физиотерапии, стоматологии, женской консультации, а также детское и взрослое отделения.

Подрядчик в лице «Высотспецстрой» планирует начать строительные работы до новогодних праздников. Известна цена контракта — 1,1 млрд рублей. На средства областного и федерального бюджетов объект возведут по программе модернизация первичного звена здравоохранения. Планируется, что новая поликлиника в Мурино будет отстроена в первом квартале 2024 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 20 декабря, главная елка города на Дворцовой площади «загорится» тысячами праздничных огней.

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