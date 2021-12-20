За сутки в ковид-стационары Петербурга поступило более 300 пациентов

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусной инфекцией и пневмониями доставили 309 пациентов.

Об этом в понедельник сообщили в Смольном. Всего на лечении в ковид-стационарах города остаются 6045 больных коронавирусом. За вчерашний день выписали 121 выздоровевшего пациента. В реанимациях сейчас лежат 572 тяжелых больных, из них 319 подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся еще 26 тысяч петербуржцев, заболевших ковидом.

В 17 стационарах, работающих с COVID-19, развернуто 8002 койки. Свободный коечный фонд составляет 40,85%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже.