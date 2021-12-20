В Мариинском театре пройдет ХVI Международный фортепианный фестиваль

В Мариинском театре пройдет ХVI Международный фортепианный фестиваль
Фото: пресс-служба Мариинского театра. Пианист Николай Луганский

Ежегодный фортепианный фестиваль «Мариинский» будет проходить в течение 12 дней на двух основных площадках театра.

Сегодня, 20 декабря, Валерий Гергиев и пианист из Южной Кореи Сон Чжин Чо открывают ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский». Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Среди участников фестиваля известные пианисты Денис Мацуев, Николай Луганский и Борис Березовский, а также молодые исполнители, среди которых есть лауреаты конкурсов имени Шопена и Чайковского. В числе молодых артистов приглашены музыканты, не игравшие в Петербурге.

Гости мероприятия имеют возможность на протяжении 12 дней увидеть сольные и выступления с оркестром под управлением Гергиева. Концерты пройдут в Концертном зале и камерном зале Рахманинова. Всего запланировано проведение 21 концерта. Прозвучат произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Щедрина и Стравинского.

Ранее gazeta.spb.ru писала, группа «Кино» в следующем году запланировала тур в честь дня рождения Виктора Цоя.

валерий гергиев мариинский театр музыкальный фестиваль фортепиано


 

Новости партнеров
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мариинском театре пройдет ХVI Международный фортепианный фестиваль
При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне пострадал дипломат
Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат ...
Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели
Apple планирует производство iPhone SE третьего поколения
Группа «Кино» отправится в турне, посвященный 60-летию Виктора Цоя
Руспродсоюз: в России подорожание мандаринов к Новому году маловероятно
Всемирный экономический форум в Давосе решено перенести из-за штамма омикрон