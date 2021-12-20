В Мариинском театре пройдет ХVI Международный фортепианный фестиваль

Ежегодный фортепианный фестиваль «Мариинский» будет проходить в течение 12 дней на двух основных площадках театра.

Сегодня, 20 декабря, Валерий Гергиев и пианист из Южной Кореи Сон Чжин Чо открывают ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский». Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Среди участников фестиваля известные пианисты Денис Мацуев, Николай Луганский и Борис Березовский, а также молодые исполнители, среди которых есть лауреаты конкурсов имени Шопена и Чайковского. В числе молодых артистов приглашены музыканты, не игравшие в Петербурге.

Гости мероприятия имеют возможность на протяжении 12 дней увидеть сольные и выступления с оркестром под управлением Гергиева. Концерты пройдут в Концертном зале и камерном зале Рахманинова. Всего запланировано проведение 21 концерта. Прозвучат произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Щедрина и Стравинского.

Ранее gazeta.spb.ru писала, группа «Кино» в следующем году запланировала тур в честь дня рождения Виктора Цоя.