В ВОЗ согласились с тем, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, новая вариация коронавирусной инфекции распространяется гораздо быстрее других штаммов.

Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ на брифинге в швейцарской Женеве.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — объяснил глава ВОЗ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году жертвами коронавируса стали более 3,3 миллиона человек. Это превышает общую смертность в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат намеренных действий человека.