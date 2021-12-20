В ВОЗ согласились с тем, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов

В ВОЗ согласились с тем, что &#171;омикрон&#187; распространяется быстрее других штаммов
ВОЗ подтвердила, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов. Фото: скриншот Instagram

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, новая вариация коронавирусной инфекции распространяется гораздо быстрее других штаммов.

Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ на брифинге в швейцарской Женеве.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — объяснил глава ВОЗ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году жертвами коронавируса стали более 3,3 миллиона человек. Это превышает общую смертность в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат намеренных действий человека.

ВОЗ коронавирус омикрон -штамм пандемия


 

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