Вице-губернатор Санкт-Петербурга Пикалев может покинуть пост. Хотят избавить от критики?

Сегодня стало известно, что свой пост может покинуть вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора города Валерий Пикалев. Предполагается, что он может стать одним из руководителей субъекта Федерации в Центральном федеральном округе. Вполне возможно, что таким образом Пикалева пытаются избавить от критики системы управления в Петербурге, которая, похоже, трещит по швам. Ведь с деятельностью его подчиненных связано несколько скандалов.

В Смольном Пикалев координирует деятельность комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; комитета имущественных отношений, курировал комитет по информатизации и связи.

Кроме того, он курирует сферу, связанную с острыми социально-экономическими вопросами города, в структуре нового органа Центра управления регионом, координирующего действия исполнительной власти Петербурга по сбору информации о самых наболевших проблемах горожан. И тут, похоже, наблюдается некоторый провал.

Так, недавно был арестован уже экс-глава администрации Калининского района Иван Громов. Сначала он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В СМИ и телеграм-каналах существуют версии, что уход Громова с поста связан с крахом идеи с уборкой снега петербуржцами, которая так и не осуществилась на территории района.

Его арестовали, возбудив в отношении него уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Он обвиняется в хищении более 165 млн рублей. Уголовное дело включает восемь эпизодов, относящихся к периоду работы Громова в Смольном с 2013 по 2018 г.

До 2012 г. Громов работал в департаменте экономической безопасности МВД. С 2012 по 2016 был председателем комитета по информатизации и связи (КИС) администрации Петербурга. С 2016 по 2021 возглавлял Петроградский район, а затем, меньше месяца, Калининский район.

Кроме того, Валерий Пикалев от правительства города курирует телеканал «Санкт-Петербург». Он является председателем Совета директоров АО «ГАТР» (Городское агентство по телевидению и радиовещанию). 100% акций АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» принадлежат городу.

Недавно в анонимном телеграм-канале АНП всплыла странная история якобы о наличии непрозрачных схем в области взаимодействия подрядчиков Смольного со СМИ. Как пишет портал Санкт-Петербург.ру, ссылаясь на фотографию, которая есть в его распоряжении, госкомпания АО «Гатр» якобы каждый месяц перечисляет 1 млн 730 тыс. рублей фонду «Новое Медиа», который, по данным СМИ, возглавляет супруга блогера Николая Камнева.

Из открытых источников подтвердить или опровергнуть информацию о переводах денег не получается, так как этот контракт в отчетности телеканала отсутствует. Тем не менее, судя по отчетности фонда в базе «Сбис», за 2020 год супруга Камнева Ирина получила 17 млн 935 тыс. рублей доходов. Однако в 2019 году доход у фонда был нулевым.

Отметим, в отработке повестки в соцсетях замечен Центр Управления регионом, возглавляемый в Петербурге Еленой Никитиной, а на федеральном уровне курирует Владимир Табак. А работу со СМИ курирует вице-губернатор Максим Мейксин.

Валерий Пикалев был главой Управления Службы безопасности президента РФ ФСО России, заместителем главы правительства Новгородской области по ЖКХ, ТЭК и строительству, заместителем председателя правительства Ленинградской области по безопасности.

В конце ноября 2019 года ЗакС Петербурга утвердил его кандидатуру на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.