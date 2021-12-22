Глава «Вектора» допустил, что «омикрон» можно вывести искусственно

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Омикрон могли вывести искусственно. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Есть вероятность, что технически можно вывести новый штамм коронавирусной инфекции»омикрон» искусственно.

Однако верить в то, что кто-то станет проводить такие работы очень не хочется. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — заявил Максютов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм COVID-19 «Омикрон» к настоящему времени стал доминирующим, он вызывает два необычных симптома. Об этом заявили эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"вектор" коронавирус омикрон пандемия


 

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