Глава «Вектора» допустил, что «омикрон» можно вывести искусственно

Есть вероятность, что технически можно вывести новый штамм коронавирусной инфекции»омикрон» искусственно.

Однако верить в то, что кто-то станет проводить такие работы очень не хочется. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — заявил Максютов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм COVID-19 «Омикрон» к настоящему времени стал доминирующим, он вызывает два необычных симптома. Об этом заявили эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР).