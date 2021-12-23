В Петербурге час пик, а на дорогах пробки в 10 баллов

Жители жалуются, что город не убирают, сервис «Яндекс. Пробки» показывает дороги, испещренные красным.

В Петербурге десятибалльные пробки, пожалуй, нет дороги на картах города, где не образовались пробки. В группе «ДТП и ЧП в Петербурге» во «ВКонтакте» автолюбители пешеходы делятся негативными комментариями о том, как плохо убирают город.

«Общими усилиями автолюбителям снова удалось достичь десятибалльных пробок», — пишет автор поста.

«Общими усилиями снегоуборщиков вы хотели сказать. Точнее их отсутствием», — вторит подписчица.

Тем не менее на сайте Комитета благоустройства можно проследить о том, как продвигается работа по уборке снега, она ведется , в основном, в Петроградском районе. Ручную уборку осущесвляют на Чкаловском, Левашовском проспектах, на улице Подковырова, Малом проспекте П.С и у метро «Горьковская». Комбинированную уборку можно обнаружить в двух-трех местах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Северной столице обещают минус семь и гололед.